Fake news e uso positivo dei social: studenti al lavoro per scrivere il decalogo

Strategie didattiche innovative per aggirare l’ordinanza di contenimento del corovarirus.

Anche l’Istituto Carlo Dell’Acqua di Legnano, con la DS Laura Landonio e i docenti tutti, riprendono le attività formative ed educative. Da oggi, gli insegnanti passano all’apprendimento in classi virtuali o lezioni on-line effettuate con l’ausilio di strumenti tipici del mondo impresa, come Skype e Meets.

Propongono ai ragazzi un progetto pensato dal team dell’innovazione, in accordo con il referente del cyberbullismo, rivolto tutti gli studenti dell’istituto con l’obiettivo di catalizzare il più possibile il loro tempo libero, talvolta poco strutturato, verso lo sviluppo di competenze civiche digitali.



Il progetto, dal titolo “Digital Virus”, scadrà il giorno 8 marzo 2020 e prevede che gli studenti, singolarmente o in gruppo, producano un decalogo o un video rispetto ai temi lanciati nel bando, che sono “COME TI COMUNICO I SOCIAL, I FAKE VIRUS” e “COME USARE IN MODO EFFICACE I SOCIAL”.

«Se altre scuole del territorio volessero replicare l’iniziativa nel loro Istituto, saremmo ben lieti di condividere il bando e sostenerli nella progettazione – commenta la referente del progetto prof.ssa Simona Michelon – come è nello spirito di condivisione che caratterizza la nostra scuola. Per aderire a tale iniziativa è necessario contattare michelon.simona@isdellacqua.it