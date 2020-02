Ferie forzate per i negozi cinesi, si moltiplicano le chiusure anche nel Varesotto

L’epidemia da Coronavirus sta costando cara alla comunità cinese, anche nel Varesotto.

Già da qualche settimana la clientela di piccoli e grandi negozi gestiti da cittadini cinesi aveva cominciato a scarseggiare, complice il progressivo diffondersi di paure e ansie attorno all’epidemia. Questa settimana di allarme innescato dall’emergere dei casi nel Lodigiano e in Lombardia, ha dato il colpo di grazia e molti negozi si sono letteralmente svuotati.

I punti vendita in tempi normali affollati per tutta la giornata, si sono trovati a fare i conti con corsie vuote e incassi azzerati e diversi titolari delle attività hanno deciso di chiudere per qualche giorno.

Anche grandi store come i Flamingo di Arcisate e Castiglione Olona, così come il Max Moda di Venegono Inferiore, solo per fare alcuni esempi, hanno deciso di abbassare momentaneamente le serrande, in attesa che la situazione migliori e si torni alla normalità.

Questo ha fatto sorgere in alcuni casi anche ulteriori paure: qualcuno si è chiesto se le chiusure fossero legate a casi di coronavirus ma si tratta di timori infondati.

Per gli imprenditori cinesi una scelta dettata da una valutazione economica – basti pensare ai costi energetici per tenere aperto un negozio – e con grande pragmatismo in molti approfittano della chiusura per fare grandi pulizie, riordinare i magazzini e imbiancare in negozi. In attesa che passi questo momento difficile.