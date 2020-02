Finisce il lavoro e scarica i rifiuti in mezzo alla strada a Gallarate

Impossibile non notare quel furgone, fermo lungo la via, con un uomo intento a scaricare sacchi e scatoloni, da lasciare sul marciapiedi. Un’operazione durata qualche minuto, alle 11 della mattina, portata a termine con calm: l’insolita scena ha richiamato l’attenzione dei residenti della centrale via Maino a Gallarate (margini del centro storico, vicino alle scuole omonime). Sono stati loro a segnalare la cosa alla Polizia Locale.

Autista e furgone se ne sono in effetti andati lasciando sul marciapiede dieci sacchi viola pieni di immondizia non differenziata e una decina di scatoloni, pieni di altri rifiuti di ogni genere.

Grazie alla fondamentale collaborazione dei cittadini, gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire, tramite il numero di targa, al proprietario dei veicolo: si tratta di una azienda di Gallarate specializzata in servizi di pulizia. E’ stato il responsabile della società a far luce sull’accaduto, spiegando che uno dei dipendenti per ragioni non comprensibili e in assenza di qualsiasi direttiva da parte dei suoi superiori, ha arbitrariamente deciso di liberarsi in quel modo degli scarti, caricati sul furgone al termine di un lavoro a Legnano.

La sanzione, già saldata, a carico dell’azienda ammonta a 600 euro. E sempre l’azienda si è anche occupata di ripristinare a proprie spese l’area deturpata dalla scarico abusivo di rifiuti.

via Majno, dove sono stati abbandonati i rifiuti

«L’episodio di domenica scorsa – commenta l’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso – ancora una volta dimostra quanto sia importante la collaborazione dei cittadini. Senza la loro segnalazione, sarebbe stato più complicato risalire al responsabile di questo reato».