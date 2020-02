Folle inseguimento nella notte a Vergiate, il ladro esce di strada e si dà alla fuga a piedi tra i boschi

Erano da poco passate le 3 di notte quando la pattuglia della polizia locale di Vergiate, durante un servizio mirato di perlustrazione sul territorio, ha intercettato un’autovettura Ford Fiesta rubata, con a bordo un uomo in atteggiamento sospetto.

L’individuo per sfuggire ai controlli si è dato alla fuga in una folle corsa. Subito gli agenti si sono messi all’inseguimento sventando i tentativi del fuggitivo di buttarli fuori strada.

L’inseguimento è terminato alla fine con uno speronamento e l’uscita fuori strada dell’auto del malvivente che si è schiantato contro un muro di cinta in via Campirolo.

Il ladro, che era coperto da una maschera, è riuscito comunque a far perdere le sue tracce scappando nei boschi della zona e continuando la sua fuga a piedi. Sono in corso verifiche per accertare se nella notte l’individuo mascherato avesse messo a segno furti in Vergiate e dintorni. I rilievi scientifici sul veicolo e sugli attrezzi da scasso recuperati potrebbero svelare la sua identità.

La Ford utilizzata risulta essere un’auto rubata durante un furto in abitazione a Comabbio. Al suo interno sono stati recuperati tutti gli attrezzi da scasso.