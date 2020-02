Fondi per la ristrutturazione del Bernascone, Galimberti: “Potrà tornare allo splendore che merita”

“Il campanile del Bernascone è un pezzo di storia della nostra Varese. Con il restauro potrà finalmente tornare allo splendore che merita”. Il sindaco Davide Galimberti commenta così il finanziamento da un milione di euro che la parrocchia di San Vittore Martire ha ottenuto tramite i “Progetti Emblematici” finanziati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

“La torre campanaria – le parole del sindaco – veglia dall’alto sulle sorti della nostra città. È un simbolo a cui tutti noi siamo legati e non solo perché rende riconoscibile il nostro centro o per il suo valore artistico, culturale e religioso. Con le sue campane, infatti, festeggiò la vittoria dei Garibaldini e la liberazione di Varese dagli austriaci. Il restauro e il ripristino conservativo consentiranno di valorizzare la sua storia e la sua bellezza. Complimenti a quanti in questi anni hanno portato avanti il progetto e sono oggi arrivati a questo splendido risultato proprio in occasione del 400esimo anniversario del via ai lavori per l’edificazione”.