Forza Italia: “Air Italy, vicini ai lavoratori”

Anche i vertici di Forza Italia hanno espresso oggi vicinanza ai lavoratori di Air Italy.

“Il commissario Giacomo Caliendo, il vice commissario Giuseppe Taldone e il responsabile degli enti locali Piero Galparoli assieme a tutti gli altri componenti del Coordinamento provinciale di Forza Italia Varese sono vicini ai lavoratori di Air Italy colpiti dalla decisione dei soci di liquidare la compagnia nata solo 3 anni fa e con base a Malpensa – hanno scritto in una nota diffusa nel pomeriggio – Il nostro pensiero di solidarietà va ai dipendenti, molti dei quali della nostra provincia di Varese, ed alle loro famiglie, siamo disponibili, con loro, a valutare le possibili azioni da mettere in campo per la salvaguardia di un bene primario che verrebbe, a breve loro sottratto».