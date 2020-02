Fratelli d’Italia raccoglie le firme per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica

Sabato 22 febbraio il Circolo FdI di Luino, aderendo alla mobilitazione nazionale indetta dalla leader nazionale del partito Giorgia Meloni, raccoglierà le firme per la proposta di legge finalizzata all’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Il gazebo sarà presente in Piazza Garibaldi dalle 9:30 alle 13:30.” Ancora una volta – dichiara il Presidente del Circolo FdI di Luino Mario Contini – scendiamo in piazza per sostenere una storica battaglia della Destra italiana. Sottrarre ai partiti l’elezione del Capo dello Stato e dare una grande opportunità ai cittadini, come avviene negli Stati Uniti e in Francia, significa affermare una forte idea di democrazia, contraria al dominio della partitocrazia”.

Il Circolo di Luino è uno dei 19 circoli della provincia di Varese sorti negli ultimi 18 mesi durante il mandato di Coordinatore Provinciale di Andrea Pellicini. Il Circolo presieduto da Contini.