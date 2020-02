Futura a caccia del bersaglio grosso: al “San Luigi” arriva la Omag

Prima partita casalinga della Pool Promozione per la Futura Volley Giovani Busto Arsizio che domenica 16 febbraio sarà impegnata al “San Luigi” contro la Omag San Giovanni in Marignano (inizio partita ore 17), squadra che proprio a Busto – ma al PalaYamamay – ha giocato e perso la finale della Coppa Italia di A2. Le Cocche sanno che per cercare di centrare l’obiettivo di qualificarsi ai playoff, dovranno sfoderare una prestazione di alto livello e rimettere in campo quella grinta vista nella seconda parte della regular season anche se l’avversaria è davvero di alto rango.

La Omag ha infatti chiuso la prima parte di campionato al primo posto del girone A con una sola sconfitta al tie-break contro Cutrofiano. Il team guidato da coach Stefano Saja non è però riuscito a mantenere la leadership della Pool Promozione e dopo la partita persa contro la Lpm Bam Mondovì di domenica ha dovuto cedere il primato alla Delta Informatica Trentino. Le romagnole devono fare a meno della palleggiatrice Battistoni che si è infortunata (al suo posto è stata ingaggiata Francesca Saveriano, in uscita da Montale) e potranno contare sulla potenza dell’opposto Clara Decortes, quinta migliore realizzatrice nella regular season. La Futura ha già sbattuto una volta contro le romagnole, nella gara “secca” (in trasferta) dei quarti di finale di coppa.

Il libero della Futura, Barbara Garzonio presenta così la partita: «Quella di domenica scorsa è stata una partita storta, probabilmente causata dall’aver perso un po’ di ritmo e, anche a detta delle nostre avversarie, di una delle migliori gare giocate da Pinerolo in stagione; ma fughiamo immediatamente il campo dai dubbi, non siamo appagate e abbiamo tantissima voglia di dimostrare di che pasta siamo fatte in un girone competitivo come questo. La nostra prossima sfida sarà contro una squadra completa e organizzata benissimo: a mio avviso la forza principale di San Giovanni in Marignano è il collettivo, impreziosito da atlete di qualità e dal braccio di Decortes, uno dei migliori opposti di tutta la Serie A. Il nostro muro-difesa, caratteristica principale del nostro periodo vincente, dovrà essere in grado di contrastare quello avversario che ci ha fatto soffrire in Coppa Italia: questa sarà la chiave per raggiungere un risultato favorevole».

A farle eco, coach Lucchini, consapevole che sarà necessario che le sue ragazze mettano in campo una prestazione senza pecche: «Ci aspetta una partita tosta: San Giovanni in Marignano è una squadra che mi piace soprattutto per il tipo di gioco che esprime. Abbiamo però già affrontato altre volte questo tipo di partita, riuscendo spesso a mettere in difficoltà formazioni di alta classifica: cercheremo di farlo anche con loro, arriviamo dalla prestazione incolore di Pinerolo ma questo non deve far pensare a una Futura ormai in vacanza. Domenica cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo e di sfoderare una prestazione con la “P maiuscola”, faremo di tutto per mettere in discussione un risultato che sulla carta potrebbe già sembrare definito».