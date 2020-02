I giganti del basket e l’arte: la Openjobmetis in visita alle Gallerie d’Italia

La Pallacanestro Varese torna a fare visita alle Gallerie d’Italia di Milano. Ormai una tradizione, vista la partnership della società biancorossa con Intesa San Paolo che, insieme a Fondazione Cariplo, si occupa di allestire mostre nella propria sede in Piazza della Scala.

Ad attendere i cestisti e lo staff tecnico, c’erano quest’anno i capolavori di Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen (QUI l’articolo di VareseNews sula mostra): gli atleti, divisi in due gruppi – italiani e anglofoni – hanno visitato le Gallerie per circa un’ora, tra statue in marmo di Carrara (un’opera su tutte “Le Tre Grazie”) intervallate da alcuni dipinti, in particolare quelli di Xavier Fabre, nei quali sono ritratti Ugo Foscolo, Vittorio Alfieri e lo stesso Canova.

Il gruppo degli “americani”, con presente anche l’ultimo arrivato Justin Carter, ha poi anche avuto il tempo di dare uno sguardo alla mostra dei contemporanei, ed è rimasta incredula davanti alle opere di Lucio Fontana, soprattutto quando la guida ha svelato il loro prezzo. Ilarità a parte, secondo il general manager di Pallacanestro Varese, Andrea Conti: «Credo che questo sia un momento di alta cultura, poi quest’anno con il Canova la qualità della mostra è veramente di altissimo livello. Non a caso è una delle esposizioni con più seguito in Italia. Speriamo di tornare in futuro, e di aver dato un segnale ai nostri stranieri che non possono sempre godere di queste bellezze. È sempre un momento piacevole e che fa stare insieme gli atleti al di fuori del loro contesto abituale, per questo ha un valore aggiunto particolare».