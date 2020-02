Giornata di record per gli aerei. New York-Malpensa in 6 ore e 12 minuti

La tempesta Clara del Nord Europa ha propiziato una serie di record di velocità dei voli. Nella giornata di domenica 9 febbraio diverse tratte hanno registrato tempi mai visti prima.

Da New York a Malpensa in 6 ore

Precisamente, 6 ore e 12 minuti. L’Airbus A330 di Alitalia è partito dall’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York ed è atterrato in brughiera in tempi record, in una tratta che mediamente supera le sette ore.

Un altro volo Alitalia, sempre in partenza dalla Grande Mela, è atterrato a Roma Fiumicino dopo sole 6 ore e 38 minuti, quando la durata media è di sette ore e mezzo.

Record in tutta Europa

Un volo di linea della British Airways, da New York a Londra, è atterrato dopo sole 4 ore e 56 minuti. L’aereo, un Boeing 747, è decollato a JFK alle 18:47 – ora locale – di sabato 8 per arrivare a Heathrow alle 4:43 di domenica. Il tempo medio per la tratta, come segnala Flightradar 24, è di 6 ore e 13 minuti.

Due Airbus A350 hanno sfiorato il record sempre nella tratta New York-Londra, registrando tempi rispettivamente di 4 ore e 57, e 4 ore e 59 minuti.

Se la tempesta ha permesso a diversi aerei di atterrare molto prima del previsto, di contro sono state registrate in tutta Europa diverse cancellazioni e ritardi.