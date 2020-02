Giorno del ricordo, Toni Capuozzo a Legnano

L‘associazione nazionale “Nastro Verde” invita la cittadinanza al Centro Parrocchiale San Magno di piazza San Magno, 10 per la Commemorazione del “Giorno del Ricordo”, appuntamento per sabato 8 febbraio alle ore 16 con un oratore d’eccezione come il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, autore di reportage dagli scenari di guerra in tutto il mondo. La partecipazione è libera. A seguire celebrazione commemorativa nella basilica di San Magno con la santa messa officiata da mons. Angelo Cairati. Alle commemorazioni saranno presenti anche le associazioni combattentistiche e d’arma di Legnano.