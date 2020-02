Il giorno del Ricordo a Varese guarda alle nuove generazioni

E’ stata celebrata nel “Giardino degli Istriani, Giuliani, Dalmati” che è stato realizzato in via Pista Vecchia, accanto al palazzetto di Masnago la cerimonia in occasione del giorno del Ricordo 2020 a Varese.

Una cerimonia alla presenza di molte autorità civili e militari: «Ma anche un’altra forma di autorità: gli studenti della scuola Vidoletti – ha sottolineato Piermaria Morresi, presidente della sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Giuliani Dalmati – Loro saranno le autorità di domani, noi siamo qui proprio per tramandare a loro una memoria e delle testimonianze, finchè è possibile».

Alla manifestazione era presente una rappresentanza di ragazzi della vicina scuola media Vidoletti, che hanno ascoltato con attenzione la testimonianza di Maria Rovis.

«Questa cerimonia è un momento di unità nazionale, nel ricordo di un dramma subìto da una parte di cittadini italiani, che si sono rivelati cittadini due volte: perchè lo erano per l’anagrafe, e perchè hanno fatto la scelta di rimanere in Italia – ha commentato l’assessore Roberto Molinari – Questi momenti non sono solo una celebrazione, ma momenti di passaggio della memoria: dai testimoni viventi alle nuove generazioni, ai cittadini di domani».