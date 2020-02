Giorno della Memoria, incontro dei sindacati pensionati per non dimenticare

Come diceva Primo Levi: per ricordare ciò che è accaduto e vigilare perché non accada ancora.

Mercoledì 12 febbraio, a Varese, presso l’Istituto De Filippi, si terrà un’iniziativa unitaria legata al Giorno della Memoria, organizzata da Spi-Cgil, Fnp-Cisl dei Laghi, Uil Pensionati territoriali.

Un incontro dedicato alla piazza e ai luoghi di Varese legati al Giorno della Memoria: l’iniziativa sarà aperta alle 14.30 e conclusa con la lettura, da parte di tre studenti del Liceo Scientifico Ferraris di Varese, di brani tratti dal libro di Giuseppe Civati “Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza”.

Seguirà alle 15 una relazione del professor Robertino Ghiringhelli, direttore del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea (Scienze del la Formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).

Alle 17.00 chiusura dell’incontro.