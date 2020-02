Giorno della Memoria, l’appello dei sindacati pensionati alle giovani generazioni

Un monito alla vigilanza e alla memoria rivolto alle giovani generazioni contro il risorgere di sentimenti e di gruppi xenofobi e violenti. È stato il messaggio rivolto dai sindacati pensionati in occasione di un incontro organizzato all’Istituto De Filippi di Varese e dedicato al “Giorno della Memoria”. Al tavolo dei relatori erano seduti Dino Zampieri, segretario dello Spi-Cgil di Varese, Giovanni Pedrinelli, segretario generale Fnp Cisl dei Laghi, Maurizio Manfredi, segretario generale della Uil Pensionati, insieme allo storico professor Robertino Ghiringhelli. In prima fila i segretari della confederazioni sindacali, Umberto Colombo, Segretario generale Cgil Varese, Roberto Pagano, della segreteria della Cisl dei Laghi, Antonio Massafra, segretario generale Uil Varese. Un incontro che è partito con l’intervento di Dino Zampieri, che ha sottolineato che «le iniziative che organizziamo si rivolgono alle giovani generazioni, e puntano ad impedire che la triste pagina dello sterminio e dell’antisemitismo venga dimenticata».

Un’urgenza anche legata al fatto, come ha rimarcato il segretario generale Spi Cgil di Varese, che «il ricordo della Shoah si sta spegnendo, come è stato documentato da una recente indagine Eurispes». Allo storico Robertino Ghiringhelli è spettato il compito di ripercorrere i luoghi della memoria a Varese, un lungo itinerario composto dai luoghi dell’orrore, ma anche da quelli della Resistenza e dell’antifascismo. Nel corso dell’iniziativa hanno preso la parola alcuni studenti della 4° C del Liceo Scientifico Ferraris di Varese, che parteciperanno al Treno della Memoria, l’iniziativa dei sindacati che porterà anche quest’anno gli studenti a visitare i campi di sterminio. I ragazzi del Ferraris hanno dato lettura pubblica di alcune pagine di grande forza contenute nel volume curato da Pippo Civati dal titolo “Il mare nero dell’indifferenza”, dedicato alla drammatica vicenda della senatrice a vita Liliana Segre.