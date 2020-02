Giovani, terza età e disabili: il ministro Bonetti raccoglie le istanze del territorio

La lunga giornata varesina del ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti si è chiusa ieri con una tavola rotonda organizzata in serata da Italia Viva.

Più di 100 persone hanno riempito la sala del Palace Hotel dove Elena Bonetti e l’onorevole di Italia Viva Maria Chiara Gadda hanno dialogato con i rappresentanti del territorio.

Dopo il saluto del sindaco Davide Galimberti è stato l’assessore ai servizi sociali del Comune di Varese Roberto Molinari a sintetizzare al ministro i punti focali su cui indirizzare attenzione e investimenti, per supportare le amministrazioni locali nel lavoro più prezioso per la tenuta del tessuto sociale, quello dei servizi alle persone e alle famiglie che da sole non ce la fanno.

In particolare Molinari ha sottolineato tre punti critici su cui lavorare e investire: l’invecchiamento della popolazione, innanzitutto, che richiede di progettare oggi le soluzioni per un futuro che vedrà sempre più anziani a cui dare risposte, abitative, di socializzazione, di servizi. Secondo punto l’attenzione alle persone con disabilità cui occorre garantire dignità, autonomia e sostegno familiare. Infine gli effetti della crisi economica ormai decennale, che ha costretto i Comuni ad destinare grandi risorse per interventi “riparativi” di risposta immediata ai bisogni, togliendo la possibiità di lavorare sulla prevenzione del disagio e della fragilità sociale.

Tr i diversi interventi anche quello di Giulio Cova, della scuola Manfredini di Varese, che ha aperto la riflessione sulla dimensione educativa di questo tempo che vede famiglie e giovani con pochi punti di riferimento e di aggregazione.

La serata è stata un’occasione per sentire diverse voci, in un’ottica di confronto e di ascolto che, come ha detto Maria Chiara Gadda introducendo gli interventi, «è quello di cui abbiamo bisogno per capire come coniugare crescita del Paese e fragilità delle persone».