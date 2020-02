Giro di Andalusia: Covi e Ravasi insieme con la maglia della Uae Emirates

I due giovani corridori varesini che militano nel World Tour del ciclismo, il besnatese Eddy Ravasi e il tainese Alessandro Covi, saranno l’uno accanto all’altro in occasione del 66° Giro di Andalusia – Ruta del Sol, corsa a tappe che si disputa nella vasta e affascinante regione del Sud della Spagna tra mercoledì 19 e domenica 23 febbraio.

Covi e Ravasi, che hanno già scaldato la gamba in questo avvio di 2020, saranno schierati dallo UAE Team Emirates con ruoli di supporto al capitano designato, lo spagnolo David De La Cruz, che nel 2018 riuscì a vincere una tappa e che ora punta a quel trono che fu per cinque volte di Alejandro Valverde.

L’accoppiata targata Varese dovrebbe avere compiti di raccordo all’interno di una squadra che ha anche lo scalatore italiano Valerio Conti, maglia rosa per diversi giorni al Giro dello scorso anno. Ravasi, che aveva fatto il proprio esordio alla Vuelta Valenciana, nei giorni scorsi ha disputato una buona Clasica de Almeria, sempre in terra di Spagna, lavorando con dedizione a favore del norvegese Kristoff, secondo allo sprint sotto la linea di arrivo. Covi invece ha cominciato a farsi le ossa nel mondo dei “pro” partecipando al nuovo Saudi Tour senza piazzamenti di rilievo. Ora la stagione europea.

Tra giovedì 20 e domenica 23 torneranno in sella anche Antonio Puppio e Alessandro Fancellu, il primo di Samarate e il secondo di Binago, con la maglia del team Kometa-Xstra per il quale lavorano anche Ivan Basso e Dario Andriotto. Puppio e Fancellu saranno impegnati nel Tour di Antalya, in Turchia. Non una gara di altissimo profilo, e chissà che i due giovani di casa nostra non possano provare qualche azione interessante.