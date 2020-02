Gli scout Agesci della zona Varese festeggiano il “giorno del pensiero” a Somma Lombardo

Il 22 febbraio è una data importante nel mondo degli scout. Si tratta della data di nascita di lord Baden Powell e della moglie Lady Olave, fondatori dello Scautismo e del Guidismo: nel mondo questa data è il World Thinking Day, cioè la Giornata del Pensiero, un appuntamento importante per i 50 milioni di Guide e Scout che sono nel mondo.

Così anche il 22 febbraio del 2020, come ogni anno, gli scout di tutto il mondo sono invitati a riflettere su un tema per costruire un mondo che si basi su dignità, equità ed inclusione.

Per gli scout della zona di Varese i festeggiamenti per il World Thinking Day 2020 si terranno a Somma Lombardo presso la Chiesa di Sant’Agnese alle ore 14 di domenica 23 febbraio dove si celebrerà la messa con la partecipazione del vicario Monsignor Giuseppe Vegezzi.

Come da tradizione, che arriva dalle prime giornate mondiali del pensiero, verra raccolto un euro a testa: quest’anno il ricavato della Zona Agesci Varese sarà devoluto a Progetto98, cooperativa sociale per il recupero delle autonomie di chi ha subito un danno celebrale, con sedi operative in provincia di Varese (Busto Arsizio e Somma Lombardo).

I gruppi della zona Varese sono il Varese 1, Varese 3, Varese 8, Lago di Varese 7, Gallarate 1, Somma Lombardo 1, Tradate 1

e Luino 1.