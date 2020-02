“Grazie per aver arrestato il giovane concittadino”

Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo, scrive alle forze dell’ordine per ringraziarle dopo l’arresto del cittadino autore di numerosi furti nelle scorse settimane.

«Desidero per prima cosa ringraziare le Forze dell’Ordine, in particolare i Carabinieri della stazione di Busto Garolfo e della caserma di Legnano, il Comandante dei carabinieri di Legnano, Maggiore Falcucci, il Maresciallo Bruni e il Maresciallo Bonomo, per il serio, qualificato e costante lavoro che hanno condotto in questi mesi. Siamo arrivati all‘arresto di questo nostro giovane concittadino.

Per i molti che hanno subito le conseguenze del suo agire e per tutti noi questa é certamente una notizia rassicurante, per lui invece è una reale occasione di ripartenza e tutti dobbiamo davvero sperare che ne trovi la forza.

Ha una vita davanti e tante possibilità di farcela, di uscire dal cappio tragico della dipendenza. Perché ce lo dobbiamo dire chiaramente: quello che Busto Garolfo ha vissuto non è stato un semplice fenomeno di delinquenza. Abbiamo invece toccato con mano le difcoltà, le preoccupazioni e i tanti contrapposti sentimenti che si portano con sé la fragilità sociale e la tossicodipendenza. E non c’è arresto che di per sé la risolva. Speriamo che con un periodo di riflessione e di astinenza obbligata, questo nostro giovane possa trovare lo slancio per vivere».