“Il grido dell’Amazzonia”, Alberto Caspani sulle tracce dell’esploratore Gaetano Osculati

Dopo l’ottimo riscontro dell’incontro dedicato ai “manicomi e alle unità terapeutiche” dello scorso 26 gennaio, proseguono le conferenze culturali del Museo di Storia locale di Taino organizzate dalla professoressa Tirelli e dal dottor Giacomo Minazzi.

Il prossimo appuntamento del ciclo si terrà questa domenica, 9 febbraio, ore 15:00, nella Sala Sole del centro e verterà sull’Amazzonia, area geografica che, sfortunatamente, quest’estate è stata al centro dell’attenzione a causa di numerosi e terribili incendi.

“Cosa rimarrà dell’Amazzonia e dei suoi popoli con l’avanzare delle risorse umane?” È questa infatti la domanda a cui proverà a rispondere Alberto Caspani, giornalista che nel 2018 ha compiuto un lungo viaggio nel cuore del Sud America, addentrandosi là dove un secolo e mezzo prima era giunto l’esploratore italiano Gaetano Osculati.

Caspani, curatore fra l’altro dell’introduzione del libro “Viaggio in Amazzonia” dello stesso Osculati, non si è però soltanto limitato a ripercorrere le gesta e l’itinerario dell’esploratore brianzolo, ma, a sua volta, ha realizzato un interessante reportage filmico e fotografico sulla vita, usi e costumi delle popolazioni locali che sarà mostrato in occasione dell’incontro di questa domenica.