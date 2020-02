IG svela i migliori investimenti degli ultimi 10 anni

Quanto renderebbe oggi un investimento da 1.000£ fatto nel 2009? È la domanda alla base di un recente studio di IG, fornitore di segnali forex e leader nel trading online. La società ha preso in esame indici e dati di numerose aziende, attive in diversi settori, per individuare le azioni che hanno avuto le migliori performance nell’ultimo decennio.

Il risultato? Considerando NASDAQ, NYSE e Dow Jones, è Netflix l’azienda con il più alto return on investment (ROI). Un investimento da 1.000£ effettuato dieci anni fa oggi genererebbe un ROI di 40.308£. Più del doppio di quello di Amazon, che sarebbe di 18.321£.

Riscontri più che positivi per Nvidia, Starbucks e Lululemon. Quest’ultimo è un fornitore di abbigliamento sportivo approdato sul mercato da relativamente poco tempo, ciononostante è quarto nella classifica di IG: il ROI è di 14.307£. Un successo inatteso, superiore di ben 8.675£ al ROI di Nike e davanti ai giganti della tecnologia Microsoft e Apple. Avon è invece l’unica azienda della top 20 a far registrare un ROI negativo. L’investimento da 1.000£ del 2009 si sarebbe ridotto ad appena 57£.

Mettendo in relazione i dati raccolti da IG e i settori di pertinenza delle aziende, l’industria dell’intrattenimento si dimostra la più redditizia in termini di investimenti. In un decennio ha ottenuto un rialzo dei corsi azionari pari a 237$ (184£), che corrisponde a un aumento del prezzo delle azioni del 2239%.

Rialzi notevoli anche per il settore della tecnologia e dell’e-commerce, pari rispettivamente a 190$ (148£) e 108$ (84£). Le quotazioni risultano tuttavia inferiori a quelle dell’intrattenimento, ma superano comunque il comparto alimenti e bevande (food & beverage), le cui azioni sono salite di soli 29$ (23£).

I dati relativi all’incremento della capitalizzazione di mercato per settore confermano l’exploit della tecnologia, che registra una crescita di 576 miliardi di dollari (440 miliardi di sterline). L’e-commerce si porta invece a quota 269 miliardi di dollari (209 miliardi di sterline).

Mentre restano in secondo piano i settori intrattenimento e alimenti e bevande. La crescita della capitalizzazione è stata rispettivamente di 178 miliardi di dollari (138 miliardi di sterline) e 131 miliardi di dollari (102 miliardi di sterline).

Le cose cambiano se il parametro utilizzato è quello degli aumenti percentuali. In questo caso è l’intrattenimento a guidare la classifica con un incremento del 3372%, dovuto probabilmente alla crescente domanda di servizi di video streaming. Seguono, ma a distanza, e-commerce (+1517%) e tecnologia (+1099%).

