Immigrazione e accoglienza, una serata a Castellanza organizzata dai 5 Stelle

Venerdi 7 febbraio alle ore 18 a Castellanza si parlerà di “Immigrazione e Accoglienza“. L’evento avrà luogo nella Sala Conferenze della Biblioteca civica in piazza Castegnate 2bis.

Organizzatori e promotori della serata sono gli attivisti pentastellati di Castellanza. Il tema verterà su tematiche di grande importanza come l’immigrazione e l’accoglienza, argomenti sensibili ad una discussione spesso controversa e sui quali i cittadini necessitano di confrontarsi in un dialogo costruttivo con le istituzioni.

Per rispondere ai tanti quesiti che verranno posti ci saranno la deputata del M5S alla Camera Sabrina De Carlo e la Consigliera Regionale del M5S Friuli Venezia Giulia Ilaria Dal Zovo. La serata evento sarà introdotta dal Deputato M5S Niccolò Invidia. Presenti anche le Associazioni del luogo Sos Umanita’ e Casa Ibe.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un momento di grande interesse e condivisione non solo per Castellanza ma anche per tutto il territorio.