Nuovo impianto aria, Saronno Servizi investe nella piscina di Solbiate Olona

E’ stato ultimato il nuovo impianto d’aria realizzato per la piscina di Solbiate Olona da Saronno Servizi dilettantistica. «Si è trattato di un investimento importante di cui l’impianto aveva decisamente bisogno – spiega il numero uno della società sportiva Katia Mantovani – una scelta dettata dalla necessità di dare alle famiglie e agli sportivi che frequentano la nostra struttura la sicurezza della salubrità degli spazi anche sul fronte dell’aria. E non solo. L’intervento garantirà anche una miglior qualità di servizio».

Si è puntato su soluzioni di ultima generazione, in linea con le normative, che permettono interventi di pulizia e sanificazione continui, garantendo così una maggior qualità dell’aria nel lungo termine.

L’intervento è solo l’ultimo impegno della Saronno Servizi sul fronte del miglioramento e della sicurezza della struttura: «Abbiamo ormai ultimato tutte le lavorazioni necessarie all’ottenimento del certificato di prevenzione anti-incendi per l’impianto. Un passaggio che ha permesso di realizzare interventi importanti sulla struttura oltre agli adempimenti amministrativi. Un iter decisamente lungo ma che si avvia a conclusione».

«L’efficienza di un impianto non dipende solo dall’organizzazione e dal personale ma anche da investimenti sulla sicurezza e sulla qualità del servizio offerto all’utente – conclude Katia Mantovani – su questo fronte, in questi tre anni a Solbiate Olona, l’impegno, anche economico, di Saronno Servizi non è mai venuto meno. Anche grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale sempre pronta a rispondere alle esigenze dei cittadini».