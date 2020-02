Incendio di Lentate, Canadair di nuovo in azione

Continuano le operazioni di spegnimento, dopo l’intensa giornata di lavoro di ieri. L’incendio di Lentate sta per essere definitivamente spento.

Questa mattina, un canadair e un elicottero, insieme a quattro squadre coordinate dai vigili del fuoco supportate dai volontari del Parco del Ticino e della Comunità Montana, sono in azione per completare le ultime manovre di spegnimento.

Come spiegato dal vicesindaco Edoardo Favaron: «L’incendio è da ieri sotto controllo. Ieri c’è stata la restrizione del cerchio relativa alla parte del fuoco. Gli operatori hanno bonificato l’area per circa cinquecento metri lasciando il tizzone al centro del cerchio che verrà spento definitivamente in mattinata da Canadair ed elicotteri».