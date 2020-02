Inclusione, disabilità e centri per l’impiego al centro del Tavolo del Lavoro

Il 13 febbraio si è riunito il Tavolo Unico Provinciale del Lavoro, istituito il 29 maggio 2019 con la finalità di garantire una sede di confronto tra la Provincia di Varese e le parti sociali in merito alle politiche del lavoro e presieduto dal Consigliere provinciale con delega al lavoro, Mattia Premazzi.

Nel corso della riunione si è data notizia dell’imminente avvio del Piano Provinciale Disabili, che prevede sia servizi a favore dei disabili (Dote unica lavoro disabili), sia incentivi e contributi a favore di aziende che assumono disabili o li accolgono in percorsi di tirocinio (Dote Impresa).

Si è colta l’occasione per presentare la nuova figura del Promoter 68, la cui presenza è stata garantita nel territorio provinciale dall’Agenzia Formativa della Provincia di Varese e che fornirà informazioni sul Piano disabili a tutte le aziende interessate, anche mediante visite presso le sedi (Info qui).

Era presente anche la nuova coordinatrice di Piano, che è interfaccia con gli enti che parteciperanno al nuovo Catalogo degli operatori. L’avviso per aderire al Catalogo è stato da poco pubblicato e la scadenza è fissata al 28 febbraio 2020.

L’implementazione del Piano provinciale disabili verrà corredata quest’anno – entro il 30 giugno 2020 – dalla sottoscrizione a livello provinciale di una nuova convenzione quadro per l’inserimento lavorativo di disabili deboli in cooperative sociali di tipo B a fronte di commesse di lavoro affidate loro da aziende obbligate per legge. Inoltre, sono state fornite informazioni sull’attuazione del Reddito di cittadinanza nel territorio provinciale. A tale scopo sono stati inseriti 28 navigator presso i Centri per l’impiego che hanno finito a dicembre il percorso di formazione. Dall’ultimo rilevamento i beneficiari notificati ai Centri per l’impiego sono 4.191, di cui 1.300 sono stati avviati in percorsi di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. Gli altri sono ancora da convocare. E’ stata costituita a novembre una ricca rete di operatori.

La Provincia di Varese ha predisposto un accordo di collaborazione con i dodici ambiti territoriali, ovvero la rete dei comuni che ha il compito di coordinare i servizi sociali. Tre sono stati già sottoscritti, ma l’obiettivo è di sviluppare una forte collaborazione con tutti per garantire una efficace realizzazione del reddito di cittadinanza a livello territoriale.

In chiusura dell’incontro, il consigliere ha colto l’occasione per parlare del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego che in risposta alla nota carenza di personale prevede un Concorso gestito a livello regionale che porterà all’assunzione di 114 operatori nei Centri per l’impiego provinciali.