Infrasettimanale da brividi: Banco Bpm Sport Management a Siracusa

Dopo la rotonda vittoria di sabato contro Palermo (16-9 alle Manara), il Banco Bpm Sport Management avrà un turno infrasettimanale molto complicato.

Per la prima trasferta del girone di ritorno mercoledì (19 febbraio ore 15.00) i mastini affronteranno la trasferta siciliana di Siracusa dove affronteranno l’Ortigia per lo scontro diretto per il terzo posto. Busto Arsizio attualmente è a -2 dai siciliani, che all’andata vinse alle Manara 8-11.

Ortigia, guidata da Stefano Piccardo, è l’outsider di questo campionato grazie a un mercato estivo di alto livello, come conferma la firma dell’ex mastino Valentino Gallo ma anche l’arrivo di un grande della pallanuoto italiana come il portiere Stefano Tempesti.

A presentare la trasferta siciliana è l’allenatore Marco Baldineti: «Sarà una partita difficile, com’è normale perché loro sono lanciati e si gioca all’aperto una condizione che per noi sarà ovviamente un po’ un handicap non essendoci abituali. Sono una squadra che ha ambizioni importanti quest’anno vogliono fare la finale e anche la campagna acquisti con tanti giocatori nuovi lo dimostra. Noi cercheremo di fare la nostra partita provando a colpirli nei loro punti deboli».

La partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di Ortigia (link)