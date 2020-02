Inizia male la Pool Promozione per la Futura Giovani che perde 3-0 a Pinerolo

Inizia male la Pool Promozione per la Futura Volley Giovani di Busto Arsizio che perde per 3-0 (25-20, 25-19, 25-23) contro le padrone di casa della Eurospin Ford Sara di Pinerolo.

Le piemontesi, seppur prive delle titolari Grigolo e Bertone, chiude la pratica in tre set lasciando alle biancorosse il solo rimpianto di una terza frazione giocata alla pari e vissuta per gran parte in vantaggio. Le ragazze di coach Marchiaro sono state brave nelle fasi di gioco muro-difesa e hanno potuto contare su una Zago in grandissimo spolvero, con ben 25 punti messi a segno (praticamente un set vinto solo da lei). Le cocche invece non hanno saputo ripetere le prestazioni viste nella seconda fase della regular season e non hanno saputo mettere in campo quel bel gioco che le aveva portate a vincere anche contro formazioni di alta classifica.

Il team di coach Lucchini resta a quota 30 e adesso deve concentrarsi sulla preparazione della sfida di domenica prossima al pala San Luigi contro la Omag San Giovanni in Marignano: le Cocche avranno sicuramente voglia di riscatto.

La partita

Coach Lucchini schiera Cialfi in regia, Latham opposto, Veneriano e Sartori al centro, Pistolesi e Zingaro in banda più Garzonio libero.

Il primo set inizia in equilibrio con le due formazioni che procedono punto a punto (5-4). Le padrone di casa provano a scappare e si portano sull’11-8, costringendo Lucchini a fermare il gioco per rimettere ordine. Zingaro e Latham ci provano e sul finale vanno molto vicino alle avversarie (22-19). Sul finale l’attacco di Casalis e quello di Zago chiudono 25-20.

Anche il secondo parziale inizia punto a punto, poi il muro-difesa casalingo fa la differenza e mette in difficoltà la manovra biancorossa (11-7). Busto sbaglia molto in battuta e Pinerolo ne approfitta (14-9). Zago si scatena e trascina la sua squadra sul 19-14 e chiude 25-19.

La terza frazione inizia bene per Busto che con Sartori trova il primo doppio vantaggio della partita (3-5). Zago però non ci sta e ritrova subito il pareggio (8-8). Zingaro piazza l’ace del 10-14 e la Futura allunga con l’ottimo primo tempo di Veneriano (16-19). L’ace fortunoso di Boldini riporta le padrone di casa a +1 (21-20) e coach Lucchini prova a cambiare qualcosa inserendo Gallizioli su Sartori. Pistolesi mette out l’attacco del 24-22 che consegna il match point a Pinerolo e l’errore in battuta di Gallizioli regala alle piemontesi la vittoria (23-25).

Il tabellino

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Futura Volley Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)

Eurospin Ford Sara Pinerolo: Casalis 2, Ciarrocchi 12, Boldini 3, Tosini 1, Zago 25, Buffo 11, Boldini, Bussoli 2, Fiori (L), Allasia, Zamboni.

Futura Volley Giovani Busto Arsizio: Veneriano 6, Cialfi 5, Latham 13, Sartori 7, Pistolesi 6, Pinto 1, Gallizioli 1, Zingaro 9, Garzonio (L), Peruzzo. Non entrate: Danielli, Francesconi, Cicolini, Grippo.

Arbitri: Sergio Pecoraro, Emilio Sabia.

Note.: Pinerolo: ace 6, errori 9, muri 6. Busto Arsizio: ace 2, errori 11, muri 6. Durata set: 22’, 23’, 25’. Tot 70’ Spettatori: 500