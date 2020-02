“Intelligenza emotiva e pensiero positivo”, in sala consiliare a Ferno

Come utilizzare la mente per sentirsi più felici e realizzati con se stessi e con gli altri. È questo il filone principale della conferenza proposta dall’amministrazione comunale di Ferno – assessorato alla Cultura intitolata “Intelligenza emotiva e pensiero positivo” in programma per giovedì 6 febbraio 2020, ore 20.45, nella Sala Consiliare di via Roma 51.

L’iniziativa prende spunto dalla convinzione che intelligenza emotiva, empatia ed autostima siano i pilastri fondamentali per lo sviluppo di una personalità sana, armonica e capace di muoversi al meglio nella vita di relazione con se stessi e con gli altri.

Relatore d’eccezione per una prima serata all’insegna della propria mente sarà il Dott. Ugo Rizzo, giornalista, mental coach e facilitatore relazionale impegnato da oltre venticinque anni nello studio del benessere interiore della persona oltre che della comunicazione empatica applicata alle relazioni umane.

«La serata di giovedì 6 febbraio – spiega Ugo Rizzo – si propone di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza dell’intelligenza emotiva nelle relazioni umane e dell’autostima nella relazione con se stessi».

L’ingresso alla conferenza, aperta a tutti gli interessati, sarà libero e gratuito. Sarà il primo di una serie di giovedì, già calendarizzati fino al 12 marzo, da poter dedicare interamente a se stessi e alla cultura.

«La conferenza di giovedì sera – spiega infatti l’assessore alla Cultura Sarah Foti – sarà il punto di partenza di un viaggio ideale lungo un filo di benessere fatto di introspezione e cultura. Un viaggio che dalla scoperta di ciò che la mente ci comunica ci porterà attraverso una serie di conferenze di letteratura tra le pagine di Dante, Leopardi e D’Annunzio, fino ad una serata di degustazione di vini in musica».