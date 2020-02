Il Kuwait blocca i voli dall’Italia. Su Malpensa i timori per l’impatto economico del coronavirus

Il Kuwait ferma i voli dall’Italia per timore del coronavirus. Ed è una brutta notizia anche per la nostra zona, visto che Kuwait Airways opera anche da Malpensa da ottobre del 2018.

Il principato del Golfo è il primo Stato a prendere la decisione drastica di bloccare i voli dall’Italia (si parla di quattro settimanali, da Malpensa). Fino ad ora si erano visti blocchi sporadici, come quello del volo Alitalia su Mauritius.

È quasi una beffa, per l’aeroporto di Malpensa che aveva visto il blocco dei voli dalla Cina, scattato a fine gennaio nel tentativo di ridurre gli arrivi diretti dal Paese in cui è scoppiata l’epidemia di Coronavirus.

Se ora ci si interroga sull’impatto economico delle misure di prevenzione, a Malpensa si rischia di fare i conti già a breve. La contrazione del traffico passeggeri – Cina a parte – va ancora valutata esattamente, ma va considerato anche l’impatto delle due crisi di compagnie aeree, quella di Air Italy e quella più circoscritta ma comunque presente di Ernest Airlines. C’è preoccupazione anche per l’indotto aeroportuale: la generale contrazione, il coronavirus e il sommarsi delle crisi delle compagnie diminuisce gli spazi di manovra. S’inizia a parlare di esuberi a tre cifre, anche se per ora non ufficializzate

Capitolo a parte e forse più preoccupante, quello del cargo: già questo periodo è da anni momento di flessione annuale a causa del capodanno cinese, ma in questo caso il blocco dei voli dalla Cina ha causato una contrazione già evidente, non da domenica ma da quasi un mese. Anche qui: per ora non si parla di numeri precisi, ma la preoccupazione per l’impatto anche sull’occupazione c’è.