La Camera di Commercio assicura i propri servizi al pubblico nelle sedi di Varese e Busto Arsizio

In questi giorni di emergenza sanitaria alla luce dei rischi collegati al virus Covid-19, Camera di Commercio assicura i propri servizi al pubblico nelle sedi di Varese e Busto Arsizio, mentre gli uffici di Saronno e Luino riapriranno in data da destinarsi. In particolare, sono garantiti i servizi essenziali: – certificazione per l’esportazione e l’importazione temporanea di merce, certificati per lo sdoganamento di merci deperibili; – deposito domande di brevetto; – certificati e visure urgenti per la partecipazione a gare di appalto.

Si invita, in ogni caso, l’utenza a utilizzare in via prioritaria i servizi online e il canale contact center al numero telefonico 02 221.77.031, accedendo agli sportelli nei soli casi di urgenza. In osservanza a quanto previsto dall’ordinanza di ministero della Salute e Regione Lombardia che prevede la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, nonché la chiusura delle manifestazioni fieristiche, sono sospesi tutti gli eventi, i convegni, i corsi, le fiere, le riunioni previsti nelle sedi della Camera di Commercio di Varese e Busto Arsizio, al Centro Congressi Ville Ponti e a MalpensaFiere.

«In un clima di grande attenzione alle necessarie misure preventive – sottolinea il presidente, Fabio Lunghi – Camera di Commercio garantisce i servizi al pubblico, mettendosi come sempre a disposizione delle imprese. Le ripercussioni di questa situazione, anche in termini di clima sociale, non devono aggravare un contesto economico già difficile: il sistema Varese, ne siamo convinti, saprà comunque reagire quanto prima. Occorre allora dare piena fiducia alle istituzioni, che stanno prendendo decisioni non facili per il bene di tutti».