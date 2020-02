La cardiologia pediatrica celebra la giornata del cuore cardiopatico

Non solo Valentino. Oggi, 14 febbraio, è anche la Giornata mondiale delle cardiopatie congenite, quelle malformazioni del cuore presenti fin dalla nascita.

Nel reparto di cardiologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte di Varese si è celebrata la ricorrenza.

La Fondazione Il Ponte del Sorriso onlus ha così voluto ringraziare la dottoressa Alessandra Stifani, il primario di una delle poche cardiologie ad indirizzo pediatrico in Lombardia, e il suo team di altissima professionalità per il quotidiano impegno al fianco dei piccoli e piccolissimi pazienti, ma anche della donne in gravidanza con cardiopatie, ipertensione arteriosa o aritmie, e di quelle in terapia oncologica o con il feto cardiopatico o aritmico.

Ogni anno, sono circa 7mila i pazienti seguiti dalla struttura, al 70% bambini o ragazzi, per un totale di circa 11.000 prestazioni ambulatoriali e 9.400 prestazioni per i pazienti ricoverati.

In particolare, si effettua tutta la diagnostica cardiologica non invasiva, il monitoraggio della terapia farmacologica e il follow up dal feto all’età adulta per i portatori di cardiopatia congenita, anche in regime di urgenza: « Un fiore all’occhiello del nostro ospedale – commenta Emanuela Crivellaro, presidente della Fondazione – Sostenere i nostri progetti significa scegliere il sorriso dei bambini in ospedale».