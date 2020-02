La Caronnese ospita il Verbania nel ricorso del “pres”

Non sono giorni facili in casa Caronnese. La morte del presidente Augusto Reina è un colpo tremendo che ha scosso l’ambiente rossoblu e che dovrà spingere la squadra a fare ancora meglio in questi mesi che concluderanno la stagione.

Per la Caronnese l’obiettivo continua a rimanere altissimo, con il primo posto lontano solo tre punti e la volontà di fare qualcosa di storico.

A pochi giorni dall’addio al “pres”, domenica 23 febbraio (ore 14.30) i ragazzi di mister Roberto Gatti ospiteranno al “Comunale” il Verbania.

Quasi un testa-coda tra i rossoblu terzi in classifica e i piemontesi penultimi. Sono 19 i punti che separano in classifica le due squadre e sulla carta Corno e compagni hanno i favori dei pronostici. La Serie D però ha insegnato in questi anni che nessuna gara è scontata e i tre punti si possono conquistare solo lottando sul campo.

Di sicuro sarà una domenica diversa per la Caronnese, la prima senza il “pres”.