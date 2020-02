La Caronnese torna alla vittoria: 2-1 al Fossano

La Caronnese torna alla vittoria, supera 2-1 il Fossano e si rilancia per la corsa al primo posto. In classifica i rossoblu agganciano il Casale al terzo posto a quota 39 punti e sfruttano il passo falso della Lucchese per accorciare verso i primi posti, con la capolista Prato distante 4 lunghezze.

Al “Comunale” di corso della Vittoria i rossoblu partono fortissimo e al 2′ sono già davanti grazie alla rete di Sorrentino. Il raddoppio arriva prima dell’intervallo con la rete di Scaringella al 40′. Nella ripresa la Caronnese gestisce bene i tempi e solo la rete su rigore di Sangare al 41’ fa venire qualche brivido, anche perché Cosentino lascia i rossoblu in 10 per il finale di gara.

CARONNESE-FOSSANO 2-1 (2-0) Marcatori: 2′ pt Sorrentino (C), 40′ pt Scaringella (C), 41′ st Sangare (F; r) CARONNESE: Circio, Taccogna, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Putzolu, Battistello (30′ st Vernocchi), Scaringella, Corno, Sorrentino (42′ st Galletti). A disposizione: Porro, Silvestre, Callipo, Bosisio. Allenatore: Gatti FOSSANO: Merlano, Boloca, Scotto, Cristini, Galvagno (34′ st Giraudo S.), Pagliaro, D’Ippolito, Sangare, Giraudo F., Coviello, D’Ambrosio (21′ st Chiappino). A disposizione: Bosio, Bertoglio, Madeo, Lanfranco, Bergesio, Zeni, Fogliarino. Allenatore: Viassi Arbitro: Cardella di Torre del Greco Ammoniti: D’Ambrosio L. (F), Putzolu (C), Sangare (C). Espulsi: Cosentino (C) al 41’ st.

RISULTATI: Borgosesia – Ghiviborgo 3-4; Caronnese – Fossano 2-1; Lucchese – Casale 1-1; Real Forte – Chieri 0-2; Vado – Ligorna 0-1; Bra – Sanremese 1-1; Fezzanese – Prato 1-2; Verbania – Seravezza 0-3.

CLASSIFICA: Prato 43; Lucchese 42; Caronnese, Casale 39; Seravezza 37; Sanremese, Chieri, Savona 33; Fossano, Real Forte 32; Borgosesia 31; Fezzanese 26; Bra 25; Lavagnese 24; Ghiviborgo 23; Ligorna, Vado 21; Verbania 20.