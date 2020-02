La Castellanzese ospita la capolista, Legnano contro il Sondrio

Settima giornata di ritorno per il Girone B di Serie D. Avranno impegni casalinghi Castellanzese e Legnano, ma non saranno sfide semplici. Domenica 9 febbraio (ore 14.30) i neroverdi ospiteranno la capolista Pro Sesto, il Legnano invece attenderà il Sondrio.

CASTELLANZESE – PRO SESTO

Arriva da un periodo molto positivo la Castellanzese: quattro risultati utili di fila con tre vittorie su nveruno, Scanzorosciate e Caravaggio e il pari contro il Milano City. Ora i neroverdi avranno un impegno ancora più ostico: al “Provasi” arriverà infatti la capolista Pro Sesto, pronta a dare battaglia per tenersi stretto il primo posto del girone. La squadra di mister Achille Mazzoleni ha tutta l’intenzione di mettere i bastoni fra le ruote alla prima della classe, e viste le ultime prestazioni l’obiettivo potrebbe essere realizzabile.

LEGNANO – SONDRIO

Due sconfitte di fila per il Legnano che si è ritrovato dal primo posto ad avere 4 punti di svantaggio dalla Pro Sesto. Ora la squadra di mister Giovanni Cusatis avrà l’occasione di ritrovare il calore del proprio stadio di casa per provare a tornare alla vittoria e tornare a sperare nel primo posto. I lilla dovranno però resettare, liberare la testa e ritornare a giocare quel calcio incisivo che li aveva proiettati in testa al girone. Il Sondrio non è un avversario semplice, è in zona playoff e può fare risultato contro tutti. Il Legnano non può però farsi sorprendere ancora, soprattuto al “Mari”.