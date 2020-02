La Castellanzese sgambetta la capolista, il Legnano ringrazia e vince di rigore

Giornata positiva nel Girone B di Serie D. La Castellanzese fa l’impresa di giornata battendo 2-1 la capolista Pro Sesto e facendo un favore al Legnano, che grazie all’1-0 di rigore contro il Sondrio si rifà sotto per il primo posto. (Foto Facebook – Castellanzese Calcio 1921)

CASTELLANZESE – PRO SESTO 2-1

Parte fortissimo la Castellanzese che nei primi minuti di gara mette alle corde la Pro Sesto, per nulla intimorita dalla prima della classe. I neroverdi trovano il gol del vantaggio al 5’ con Roberto Colombo. Non paghi del vantaggio i ragazzi di mister Achille Mazzoleni continuano a spingere e trovano il raddoppio al 29’ con Chessa. Nella ripresa la Pro Sesto prova a riaprire la gara e accorcia le distanze al 15’ con Cominetti ma la difesa della Castellanzese chiude le maglie riuscendo a respingere gli assalti della capolista.

CASTELLANZESE – PRO SESTO 2-1 (2-0) Marcatori: pt: 5′ Colombo, 29′ Chessa; st: 15′ Cominetti Castellanzese: Alìo, Marchio, Ghilardi, Mazzola, Alushaj, Perego (20′ st Corti), Chessa (42′ st Rud R), Esposito, Colombo (20′ st Mauri), Fusi (20′ st Corti), Gibellini. A disposizione: Colnaghi, Rudi D, Rudi R, Bigioni, Florindo, Sestito, Mauri, Corti. All: Mazzoleni Pro Sesto: Tamma, Giubilato, Amato, Gattoni (1′ st Tascini), Bosco, Bettoni, Capelli, Gualdi (7′ st Segato), Monni (19′ st Fasolo), Scapuzzi (12′ st Cominetti), Carullo (37′ st Carnevale). A disposizione: Pisoni, Di Maio, Carnevale, Tascini, Crosariol, Romeo, Segato, Cominetti, Fosolo. All: Parravicini Arbitro: Gandolfo di Bra (Peloso-Tagliaferri)

LEGNANO – SONDRIO 1-0

Basta un calcio di rigore realizzato dal solito Cocuzza al Legnano per mettersi in tasca tre punti fondamentali per portarsi a un solo punto dal primo posto. Una gara non semplice quella dei lilla che non riescono a sbloccarla subito contro un avversario arcigno. La gara si decide dopo il 15’ della ripresa: fallo in area e penalty realizzato da bomber Cocuzza. Da lì i lilla riescono a giocare più sciolti e a gestire il vantaggio fino al triplice fischio dell’arbitro.

LEGNANO – SONDRIO 1-0 (0-0) Marcatori: al 17’ st Cocuzza -r- (L) Legnano: Ragone, Ortolani, Borghi, Ricozzi (Pllumbaj22’st), Miculi, Ciappellano, Rinaldi, Alvitrez (Pennati 29’st) Cocuzza (Pavesi 29’st), Perez, Gasparri. A disp.: Sottoriva, D’Aversa, Montenegro, Chiodini, Frau, Fabozzi. All.: Cusatis. Sondrio: Finamore, Pezziardi, Jamal (Spaneshi 33’st), Damo (Drovetti 32’st), Mara, Boni, Fognini, Di Lauri, D’Amuri (Pasquinelli 29’st), Panatti, Austoni (Yacoub 45’st). A disp.: Fontana, Moroni, Mossinelli, Benedetti, Ottone. All.: Nordi. Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste.

RISULTATI: Brusaporto – Dro 0-0; Castellanzese – Pro Sesto 2-1; Folgore Caratese – Ponte San Pietro 2-0; Legnano – Sondrio 1-0; Levico – Scanzorosciate 1-1; Milano City – Caravaggio 1-2; NibionnOggiono – Inveruno 1-1; Tritium – Seregno 2-0; Virtus Bolzano – Arconatese 2-1; Virtus CiseranoBergamo – Villa Valle 2-1.

CLASSIFICA: Pro Sesto 51; Legnano 50; Scanzorosciate 46; Arconatese 44; Tritium 41; Folgore Caratese, Sondrio 40; NibionnOggiono, Brusaporto 39; Seregno 36; Virtus CiseranoBergamo 35; Castellanese 34; Ponte San Pietro 32; Caravaggio, Virtus Bolzano 31; Levico 27; Villa Valle 26; Milano City 19; Dro, Inveruno 17.