La Lombardia è la “regina” d’Italia nel settore della ristorazione

La Lombardia è il “cuore” della ristorazione italiana: è questo ciò che emerge dai dati presentati da FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la quale ha appena pubblicato il Rapporto Annuale sulla Ristorazione relativo all’anno 2019, un report sempre molto atteso per gli interessanti ed aggiornati dati che è solito presentare.

Lombardia prima per numero di imprese del settore ristorazione

I numeri messi in evidenza da FIPE sono importanti, a cominciare da quelli assoluti: nel report è evidenziato il fatto che al momento risultano attive, in Italia, 336.137 imprese operanti in questo settore, di cui ben 51.016 in Lombardia.

Questa cifra colloca la regione lombarda al primo posto a livello nazionale, peraltro distanziando non poco la seconda regione in classifica, il Lazio, dove le aziende del settore risultano essere 37.515.

Ancor più emblematico è il dato percentuale, ovvero la statistica che indica qual è il contributo numerico delle aziende di ristorazione lombarde alla causa nazionale: ad oggi, la Lombardia rappresenta ben il 15,2% del totale delle aziende italiane del settore, una percentuale davvero importante che non lascia spazio a dubbi.

I fattori alla base di queste floride statistiche

Sicuramente la Lombardia ha, dalla sua, una popolazione davvero molto elevata, di conseguenza le aziende del settore possono rivolgersi ad un pubblico assai vasto, ma oltre a questo risulta evidente che i dati in questione rimarcano una tendenza piuttosto diffusa dei cittadini lombardi a consumare fuori casa.

Come giustamente sottolineato all’interno del report, in tale ottica ha una certa importanza anche il fatto che la popolazione lombarda può vantare un reddito pro capite più alto della media, dunque i cittadini possono permettersi un tenore di vita importante. Al di là di questo, ciò che è certo è che la Lombardia è davvero un territorio ottimo per avviare aziende di ristorazione.

Va sottolineato che rispetto a due anni addietro il numero complessivo di aziende attive in questo settore sul territorio italiano è cresciuto di circa 3.000 unità, segno evidente del fatto che il mondo della ristorazione gode di buona salute, mentre per quel che riguarda la Lombardia si è passati dalle 50.925 aziende del 2017 alle 51.016 del 2019.

Le importanti implicazioni di natura economica

Dal punto di vista economico, la grande floridità del settore della ristorazione in Lombardia rappresenta senza dubbio un prezioso valore aggiunto: questo settore, infatti, impiega moltissime persone nelle più disparate mansioni e con contratti di diversa tipologia, di conseguenza contribuisce in modo importante a mantenere i livelli occupazionali della regione su livelli notevoli.

Ovviamente, non bisogna considerare esclusivamente i redditi dei titolari e dei lavoratori dipendenti del settore, ma anche tutto l’indotto che viene creato dalle aziende che offrono servizi di ristorazione.

Si pensi, ad esempio, ai canoni per la locazione dei locali commerciali, all'acquisto di mobili e di tutte le attrezzature tecniche necessarie per operare, ai fornitori delle materie prime che vengono lavorate in cucina, finanche alle aziende che offrono servizi di pubblicità e di marketing affinché tali imprese possano promuoversi efficacemente incrementando il loro business.

Il dato è dunque molto positivo, l’auspicio, dunque, non può che essere quello che il settore della ristorazione possa crescere ulteriormente nel prossimo futuro, in Lombardia proprio come in altre zone d’Italia.