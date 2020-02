La mostra “L’attesa dell’Altro” prorogata fino al 16 febbraio

A seguito dell’importante partecipazione registrata, è stata prorogata fino a domenica 16 febbraio l’esposizione “L’attesa dell’Altro”, con opere di Mario Donadio, Marco Gentile, Tino Sartori e Benedetto Predazzi, alla Galleria d’Arte dell’Università del Melo di Gallarate, via Magenta 3, con orario di visita dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Il tema guida della mostra intende valorizzare quella “cultura contadina che ha in sé il senso dell’appartenenza alla terra, il ritmo lento accordato alle stagioni capace di pause e di attese, il piacere della condivisione dei frutti e dei sapori coltivati e ricercati, la sincerità e la lentezza del gesto d’intesa, la fiducia generata dalla fermezza della parola data”. È in questo clima culturale e spirituale che è possibile l’incontro con l’Altro, un incontro non solo artistico, ma profondamente umano.

Informazioni: 0331 708224 – udm@melo.it