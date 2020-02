Noce, lavori al via a maggio ma la riapertura è ancora lontana

Il Lido la Noce di Angera non sarà disponibile per quest’estate. Nonostante la consapevolezza di un lungo e complesso iter burocratico, sfumano le speranze dell’amministrazione di poter riaprire per la prossima stagione l’edificio andato distrutto nel 2017. Come invece emerso al termine della commissione tecnica urbanistica, l’inizio dei lavori è previsto per maggio e andrà di fatto a coincidere con l’arrivo della bella stagione.

«L’edificio insiste su una zona che interessa molti enti – spiega il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora -. Purtroppo la nuova legge sugli appalti anziché semplificare ha in realtà portato alcune complicazioni e, per acquisire tutti i pareri, abbiamo dovuto indire una conferenza di servizi che ha slittato i tempi».

Il parere della conferenza di servizi, svoltasi settimana scorsa, è risultato positivo, anche perché il progetto ricalca in larga parte, ma con materiali ignifughi, il precedente chiosco. Infatti a causa un incendio del 2017, la struttura che si affacciava sul Lago Maggiore andò in fiamme e venne smantellata, lasciando così la principale spiaggia del centro angerese priva di servizi strutturati.

«La sostanziale novità del nuovo edificio sarà un balconcino vista lago – continua il primo cittadino -. L’ingegnere incaricato presenterà un paio di modifiche di minor rilievo al progetto definitivo che con probabilità dovrebbe esser approvato già settimana prossima. In tempi abbastanza rapidi seguirà il progetto esecutivo e l’assegnazione dei lavori. Confidiamo per maggio. Inoltre – conclude Molgora -, siamo in contatto con Regione Lombardia per un progetto interessante: vorremmo rendere il lido accessibile ai disabili anche tramite l’acquisto di nuovi mezzi come le carrozzine da spiaggia».