La Polizia locale di Gazzada Schianno sorveglierà anche Brunello

La polizia locale di Gazzada Schianno sorveglierà anche il comune di Brunello. L’accordo è quasi fatto, manca solo la ratifica dei rispettivi consigli comunali. A confermarlo sono i sindaci di Gazzada Schianno, Paolo Trevisan e di Brunello Andrea Dall’Osto.

“I termini della convenzione proposta da Gazzada Schianno sono molto vantaggiosi, sia dal punto di vista economico, sia da quello pratico – spiega il primo cittadino di Brunello – Così abbiamo deciso di lasciare la convenzione con il comune di Caronno Varesino, che fino ad oggi ci aveva dato supporto, e firmare questo nuovo rapporto di collaborazione. Gazzada Schianno è più vicina territorialmente e noi avevamo anche l’esigenza che venisse controllata maggiormente la zona industriale. In questo modo tutto il paese dovrebbe essere meglio protetto e sicuro”.

La convenzione prevede il passaggio delle auto della polizia locale di Gazzada Schianno, più volte la settimana e ad orari non prestabiliti e il supporto amministrativo per il disbrigo delle pratiche. L’accordo sarà attivo per due anni “ma se tutto va come deve andare, lo rinnoveremo” conclude Dall’Osto.