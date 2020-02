La Regione sostiene GialloCeresio: “Felice intuizione”

«Il concorso letterario GialloCeresio è la dimostrazione di quanto fosse felice l’intuizione originaria di legare le atmosfere del lago al genere narrativo del giallo o noir, del thriller e del poliziesco‘.

L’assessore regionale all’Autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli, sostiene la seconda edizione del premio, presentata nei giorni scorsi a Porto Ceresio: «Un’iniziativa – dice – che conferma la vitalità della nostra Lombardia anche nel settore dei premi letterari che, tra l’altro, rappresentano occasioni preziose per scoprire e promuovere nuovi talenti».

L’appuntamento promosso dal Comune di Porto Ceresio anche quest’anno ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia.

«Alla sua seconda edizione – conclude l’assessore regionale – GialloCeresio vanta già il merito di avere aggiunto una nuova tonalità ad un genere letterario avvincente e intramontabile che, in questa occasione, va rigorosamente declinato in un’ambientazione lacustre. Il binomio vincente tra lago e giallo è probabilmente dovuto alla misteriosa inquietudine che la bellezza di questi panorami suscita, evocando storie segrete, legami invisibili, memorie sommerse. Mi congratulo con tutti i promotori dell’iniziativa, con Carla De Albertis, e in particolare con il sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi».