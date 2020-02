Con la salute si gioca d’anticipo: in Humanitas due giorni dedicati alle donne

Porre l’accento sulla prevenzione: un concetto importante, ma a volte ancora poco sentito dalle donne italiane, che spesso tardano a sottoporsi ad esami e controlli, a causa dei mille impegni della quotidianità.

Giocare d’anticipo, anche attraverso un sano stile di vita, invece è la strategia vincente per mantenersi in salute.

Da qui, in occasione della Festa della Donna, nasce “Healthy Woman”, due giornate – sabato 7 e domenica

8 marzo – dedicate alla salute femminile.

Per le donne di qualsiasi età, esami, corsi e consulti gratuiti

all’interno dei centri medici Humanitas Medical Care.

Un’iniziativa sposata anche da Fondazione Humanitas per la Ricerca attraverso Pink Union, il movimento a sostegno della salute delle donne e della Ricerca di nuove terapie per le patologie femminili più comuni.

“Insieme a Humanitas Medical Care, il nostro obiettivo è sensibilizzare sulla cultura della prevenzione, un valore importante che necessita di essere promosso sempre più tra le donne”, spiega Roberto Cagliero, Direttore Fundraising di Fondazione Humanitas per la Ricerca.



Un invito a tutto il genere femminile a dedicare più tempo alla propria salute, non dandola mai per scontata e non rimandando controlli ed esami.

GLI EVENTI

DOMENICA 8 MARZO

Humanitas Medical Care Arese

(Via G.E. Luraghi, 11 c/o Centro Commerciale IL CENTRO)

Oltre ad esami, visite, consulti e corsi gratuiti, per celebrare la Festa della Donna, “Healthy Woman” colorerà di rosa il Centro Commerciale di Arese, anche grazie al supporto dei negozianti de IL CENTRO che allestiranno in tema le vetrine.

Da non perdere, anche l’evento organizzato da Humanitas Medical Care. Nello spazio antistante lo store Mondadori (Piano Terra), ogni donna potrà essere la protagonista di un set fotografico 100% social, nel quale scattarsi foto e registrare gif o boomerang da condividere sui propri canali social. Prima dello scatto, un tocco di rosa sulle labbra di tutte le partecipanti, grazie a Make-Up Artist stand.

All’interno del centro medico, un ricco programma di prevenzioni:

CONSULTI

Dalle 9.30 alle 11.30

Ginecologia: per la tua salute intima

• Impara a conoscere e prevenire le infezioni intime

Si consiglia di portare con sé gli ultimi esami ginecologici.

Dalle 9.30 alle 13.30

Dietologia: il tuo benessere inizia anche a tavola

• Colesterolo e pressione alti? Problemi di diabete? Consigli per un’alimentazione corretta?

Parlane con il nostro specialista

Medicina estetica: belle senza bisturi

• Conosci i nuovi trattamenti di medicina estetica? Scopri quello più indicato per te

Dalle 14.30 alle 16.30

Ginecologia: il meraviglioso viaggio nella gravidanza

• Stai pensando di avere un figlio o sei incinta? Parlane con la specialista, per eliminare dubbi, perplessità e scoprire tutto ciò che c’è da sapere su esami, visite ed ecografie.



ESAME

Dalle 11.45 alle 12.45

Ginecologia: Pap-Test

L’esame è riservato alle donne dai 25 ai 64 anni che non abbiano eseguito il Pap-Test negli ultimi 3 anni.

VISITE SPECIALISTICHE

Dalle 9.00 alle 14.00

Odontoiatria: la tua salute è anche nel sorriso

• Visita di controllo, per scoprire se il tuo sorriso è in salute

Dalle 14.30 alle 18.00

Senologia: per la salute del tuo seno

• Visita senologica, per battere sul tempo il tumore al seno

La visita è riservata alle donne dai 35 anni in su, che non abbiano mai fatto una visita senologica o che non si controllano da più di un anno, come suggeriscono le Linee Guida delle principali società scientifiche nazionali e internazionali.

LEZIONI DI GRUPPO

Dalle 14.30 alle 18.00

Yoga Terapeutico: per la salute del tuo corpo ed il relax della tua mente

Le sessioni di prova avranno durata di 30 minuti ciascuna (max 6 persone per gruppo). Si consiglia un abbigliamento comodo e di portare con sé un asciugamano.

Dalle 15.00 alle 18.00

Dermatologia: scopri come prevenire il melanoma

Gli incontri avranno durata di 30 minuti ciascuno (max 10 persone per gruppo).

Ad attendere tutte le donne anche moltissime iniziative di prevenzione negli Humanitas Medical Care di Milano

SABATO 7 MARZO

Humanitas Medical Care Milano – Murat

(Via Murat, 13)

VISITE SPECIALISTICHE

Dalle 8.30 alle 12.30

Odontoiatria: la tua salute è anche nel sorriso

• Visita di controllo, per scoprire se il tuo sorriso è in salute

Dalle 9.00 alle 12.00

Senologia: per la salute del tuo seno

• Visita senologica, per battere sul tempo il tumore al seno

La visita è riservata alle donne dai 35 anni in su, che non abbiano mai fatto una visita senologica o che non si controllano da più di un anno, come suggeriscono le Linee Guida delle principali società scientifiche nazionali e internazionali.

CONSULTI

Dalle 9.30 alle 12.00

Ginecologia: per la tua salute intima

Per te, un consulto gratuito con la nostra specialista, per affrontare perplessità e dubbi sulla salute intima

Humanitas Medical Care Milano – Domodossola

(Via Domodossola, 9/a)

VISITE SPECIALISTICHE

Dalle 8.30 alle 12.30

Odontoiatria: la tua salute è anche nel sorriso

• Visita di controllo, per scoprire se il tuo sorriso è in salute

Dalle 10.00 alle 12.00

Senologia: per la salute del tuo seno

• Visita senologica, per battere sul tempo il tumore al seno

La visita è riservata alle donne dai 35 anni in su, che non abbiano mai fatto una visita senologica o che non si controllano da più di un anno, come suggeriscono le Linee Guida delle principali società scientifiche nazionali e internazionali.



CONSULTI

Dalle 9.00 alle 12.00

Nutrizione: alimenti? Validi alleati per la tua salute

• Consigli per un’alimentazione corretta? Parlane con la nostra specialista

Humanitas Medical Care Milano – De Angeli

(Via dei Martinitt, 3 – Ingresso Piazza De Angeli)

VISITE SPECIALISTICHE

Dalle 10.00 alle 12.00

Senologia: per la salute del tuo seno

• Visita senologica, per battere sul tempo il tumore al seno

La visita è riservata alle donne dai 35 anni in su, che non abbiano mai fatto una visita senologica o che non si controllano da più di un anno, come suggeriscono le Linee Guida delle principali società scientifiche nazionali e internazionali.

Come partecipare alle iniziative?

La partecipazione è libera e gratuita, previa prenotazione da lunedì 17 febbraio (fino esaurimento posti disponibili).

Per iscriversi o maggiori informazioni, consulta il sito www.humanitas-care.it