La scuola primaria apre l’aula lettura e accoglie i nuovi alunni

Nella scuola c’è un angolo lettura. Un angolo colorato dove si ascoltano storie narrate, si toccano e sfogliano tanti libri diversi, si racconta quel che si è letto. Non solo una biblioteca scolastica ma un vero e proprio spazio dedicato al momento in cui la mente può “volare” e sognare.

L’angolo è da poco stato ristrutturato e reso ancora più accogliente grazie alla disponibilità dell”associazione genitori della scuola primaria “Luigi Castiglioni”.

Una scuola da sempre punto di riferimento per i bimbi del paese e non solo. I progetti del plesso sono semplici e garantiscono un punto di approdo sereno per piccoli che passano dalla scuola dell’infanzia a quella “dei grandi”. Le visite didattiche, i laboratori, i servizi scolastici e parascolastici (mensa e doposcuola); il laboratorio lettura, gli spazi della palestra, i locali mensa, le aule dotate di LIM, il laboratorio informatico, l’ampio cortile esterno, l’auditorium arricchiscono l’offerta formativa .

A tutto questo ora si aggiunge anche la bella e rinnovata aula di lettura: “Si parte in classe prima a leggere le immagini, le frasi in stampatello maiuscolo, fino ad arrivare a conoscere i vari genere letterari – spiegano le maestre responsabili del laboratorio – Portiamo così i bambini a capire quale genere preferiscono, cosa li attira del libro che hanno scelto di leggere. Insegniamo a lasciare una storia, per cercarla e riprenderla da dove ci eravamo interrotti: tutto questo lungo i cinque anni del percorso scolastico”.

La scuola primaria Luigi Castiglione, così come la scuola dell’infanzia e la sua sezione primavera, accoglie ancora iscrizioni: per informazioni 0332 459184 http://www.istcomazzate.gov.it)