La Uyba si vuole rialzare: a Busto arriva la Zanetti Bergamo

Nessuna pausa per le ragazze della Unet e-work Busto Arsizio: dopo la brutta sconfitta per 3-0 patita giovedì sera nei quarti di finale di CEV Cup a Kazan, le farfalle scenderanno in campo al Palayamamay domenica 23 nel match contro la Zanetti Bergamo di coach Fenoglio, tecnico che ha sostituito l’ex allenatore di Villa Cortese, Marcello Abbondanza (inizio partita ore 17, apertura casse e cancelli ore 15:30).

La UYBA, scossa dal rovescio di Coppa, vuole proseguire il proprio filone di vittorie in campionato. Fino a ora le biancorosse sono state protagoniste di un girone di ritorno praticamente perfetto, con 6 partite giocate, 18 punti, 18 set vinti e uno solo perso contro Perugia. Un cammino che ha confermato il ruolo di seconda forza della A1 per la formazione di Lavarini dietro all’imprendibile Imoco ma ben davanti a Novara e alle altre avversarie.

Quella con la Zanetti però non sarà una partita facile perché le bergamasche, ottave in classifica, sono alla ricerca di punti preziosi per mantenere l’ultima posizione utile per accedere ai playoff o – magari – tentare una scalata alla classifica. Sarà anche curioso vedere se la sconfitta di Kazan ha lasciato qualche segno nel morale della Unet che forse non si aspettava di tornare in Italia con la qualificazione appesa a un filo. Nessun problema di formazione per coach Lavarini che dovrebbe schierare Orro in regia, Lowe opposto, Gennari e Herbots in attacco, Bonifacio e Washington al centro, Leonardi libero. Dall’altra parte della rete coach Fenoglio metterà in campo Mirkovic al palleggio in diagonale con Smarzek, Olivotto e Melandri al centro, Sara Loda e Mitchem in banda, Sirressi libero.

Tocca questa volta a Erblira Bici presentare l’impegno di domenica: «Nonostante Bergamo non sia nelle prime posizioni della classifica, è una squadra che può mettere in difficoltà ogni avversario e mi ricordo che anche per noi nella partita di andata non era stato per nulla semplice avere la meglio. La trasferta in Russia è stata lunga ed impegnativa, abbiamo poco tempo per preparare la gara, ma non vediamo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e cercare di regalare loro un’altra bella partita».

Unet e-work Busto Arsizio – Zanetti Bergamo Unet e-work Busto Arsizio: 1 Washington, 3 Bici, 4 Herbots, 5 Wang, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 10 Villani, 11 Lowe, 12 Piccinini, 13 Bonifacio, 15 Berti. All. Lavarini.

Zanetti Bergamo: 1 Smarzek, 2 Imperiali, 3 Olivotto, 4 Van Rik, 5 Sirressi (L), 7 Prandi, 8 Rodriguez, 9 Melandri, 13 Mirkovic, 16 Civitivo, 17 Loda, 22 Mitchem. All. Fenoglio.

Arbitri: Frapiccini e Saltalippi

Il programma(7a di ritorno) – Igor Gorgonzola Novara – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta; Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci; Saugella Monza – E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore (sabato 22 alle ore 21); Unet E-Work Busto Arsizio – Zanetti Bergamo; Reale Mutua Fenera Chieri – Lardini Filottrano; Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Imoco Volley Conegliano – Bosca S.Bernardo Cuneo.

Classifica: Conegliano 54; BUSTO ARSIZIO 48; Novara 38; Scandicci 36; Monza 34; Casalmaggiore 33; Chieri 27; Bergamo, Firenze 24; Cuneo 23; Brescia 21; Filottrano 17; Perugia 12; Caserta 8.