L’arte della potatura e della coltivazione: corso a Olgiate Olona

Come e quando potare una pianta? Come ottenere i frutti da un albero? E gli ortaggi da un orto?

Piccoli e grandi consigli di giardinaggio verranno raccontati in un corso di 6 appuntamenti che propone l’Associazione Orticola Varesina a Olgiate Olona.



L’associazione, fondata nel 1901, è costituita da agricoltori che, nel corso degli anni, sono diventati sempre più attenti alle aspettative e ambizioni di chi l’orto lo vuole seguire per hobby.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 5 febbraio e si parlerà di frutteto e alberi da frutto con la fisiologia delle piante.

Nei mercoledì successivi, 5 fino all’11 marzo, verranno approfonditi altri aspetti : le principali specie frutticole, i metodi di cura sostenibili, le rotazioni, le semine e i trapianti fino alle tecniche di coltura delle principali specie orticole e le avversità degli ortaggi tra prevenzione e cura.

La conclusione sarà una lezione sul campo con la potatura invernale, innesti e la potatura estiva.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sala bar del CentroGerbone di Olgiate Olona in via Salvo D’Acquisto 3. Il corso sarà tenuto dall’agronomo Fabrizio Ballerio

Per informazione e iscrizioni : sagrazuccagerbone@gmail.com