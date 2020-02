Lavorare per Medici senza Frontiere: opportunità di lavoro e volontariato

Collaborare con Medici senza Frontiere è un’esperienza che cambia la vita, prospettive per il futuro, stravolge certezze ed opinioni. Questa esperienza è possibile farla sia sul campo che in modi differenti, collaborando in modo attivo dal nostro paese.

I modi per unirsi al team MSF sono tanti e diversi, è possibile partire come operatore umanitario o cercare lavoro negli sedi a Roma e Milano.

Tanti volontari decidono di dare il loro contributo in Italia e partecipare alle tante iniziative e programmi attivi nel nostro paese. https://www.medicisenzafrontiere.it/lavora-con-noi/

Medici senza Frontiere si impegna, ogni giorno, a promuovere un ambiente lavorativo dove prevale il rispetto verso tutti, la gentilezza e la libertà da ogni forma di abuso.

Ogni anno, quasi 3mila operatori decidono di partire da tutto il mondo per affiancare il personale medico nelle missioni umanitarie, ma lavorare nelle zone colpite dalle crisi,epidemie e guerre non è facile: ogni operatore deve dotarsi di tanta energia e impegno.

Quali sono le figure professionali MSF più ricercate

Sono tante le figure professionali ricercate dal team di Medici senza Frontiere, nel campo medico ma anche nel campo logistico e amministrativo. Qui di seguito ne riportiamo alcune:

Medici I medici sono sempre in prima linea, con la loro esperienza e professionalità aiutano a portare le cure mediche necessarie nei paesi poveri, colpiti da guerre, epidemie e catastrofi naturali.

Le attività che svolgono i medici internisti riguardano le diagnosi, la cura e la pianificazione dell’attività medica da svolgere quotidianamente e in caso di emergenze.

La figura logistica è essenziale per garantire il corretto funzionamento della macchina logistica che manda avanti tutti i progetti di Medici senza Frontiere. Il logista fornisce il supporto tecnico e organizzativo necessario per pianificare, coordinare e monitorare le attività legate ad ogni progetto umanitario.

In Italia è possibile lavorare con l’associazione Medici senza Frontiere attraverso progetti stage negli uffici o partecipando al Servizio Civile Nazionale. Attraverso il sito web si può fare richiesta per effettuare il volontariato in sede o come dialogatore.