Le mamme non sono sole, per loro e per i bimbi c’è la “Cascina del sorriso” a Cavaria

Il 3 febbraio è finalmente partito a Cavaria con Premezzo il nuovo servizio comunale per la prima infanzia “La Cascina del Sorriso”, il servizio educativo nuovo dedicato alla fascia d’età 3 mesi-3 anni.

Per tre giorni la settimana (lunedì, mercoledì, giovedì) i bambini potranno trascorrere qualche ora di mattina senza la presenza della figura parentale di riferimento ma con educatrici che, attraverso giochi ed attività, favoriranno le prime esperienze relazionali dei piccoli.

Accogliendo alcune richieste sul territoro, la Cooperativa Naturart, che gestisce il servizio, ha deciso che da marzo la “Cascina del Sorriso” sarà aperta dalle 8.00 alle 12.00 per dare la possibilità di fare le 3 ore previste per ciascun bambino ma potendo iniziare anche più tardi: gli ingressi potranno essere dalle 8.00 alle 9.00 e le uscite dalle 11.00 alle 12.00.

Il centro per la prima infanzia non è un asilo nido né un semplice servizio di babysitting, ma un vero e proprio servizio educativo in cui i bambini vengono seguiti da figure professionali che si occuperanno di farli giocare e relazionare tra loro in un ambiente appositamente studiato per le loro esigenze.

Con l’avvio di questo centro per la prima infanzia, i servizi comunali gestiti dalla Cooperativa Naturart negli spazi di Via Figini 79 diventano pertanto tre.

Lo storico e di successo servizio “Tegalè”: uno spazio di gioco, relazione e socializzazione in cui i bambini, con la presenza della figura parentale di riferimento (genitori/nonni) possono incontrarsi e confrontarsi per trascorrere insieme del tempo. Un servizio interessante non solo per i più piccoli, ma anche per le neomamme che possono così incontrarsi e sostenersi a vicenda in un momento tanto importante e delicato della propria vita.

Il servizio “Ciao Ciao Mamma” (sabato mattina, 10.00-12.00), partito questo gennaio, si rivolge ai bambini più grandi (24-36 mesi) che a settembre inizieranno la scuola dell’infanzia: un’esperienza in piccolo gruppo ed omogeneo per età, senza la presenza di genitori e/o nonni ma solo con una figura educativa, al quale vengono proposte attività ad hoc mirate a raggiungere obiettivi sull’autonomia personale .

Ed infine, da qualche giorno, il nuovo servizio “La Cascina del Sorriso”, che si differenzia da Tegalè per l’assenza delle figura parentale di riferimento: un momento di autonomia per il bambino ed un “alleggerimento” di qualche ora per le mamme e/o i nonni che si occupano dei loro bambini.

I servizi sono aperti a residenti e non residenti.

Per informazioni: barbara.caldarella@cooperativanaturart.it

cascinadelsorriso@cooperativanaturart.it