Il Legnano cade a Scanzorosciate, la Castellanzese si prende tre punti a Caravaggio

Giornata no per il Legnano a Scanzorosciate: due gol subiti e tre punti persi, unica consolazione il pareggio della Pro Sesto in casa con la Virtus Ciserano che manda i lilla a meno 4 dalla vetta. Molto più positivo il pomeriggio bergamasco della Castellanzese, che vince per due a zero con il Caravaggio, in uno scontro diretto in zona play-out. A segno Esposito di testa e Colombo.

SCANZOROSCIATE – LEGNANO 2-0

Inizia bene il primo tempo del Legnano: Cocuzza segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 27’ lo Scanzorosciate al primo tiro in porta della partita dei padroni di casa, passa in vantaggio con Corno. Poche idee dalla compagine lilla, forse ancora con la testa alla sconfitta di domenica scorsa contro il Ponte San Pietro, e con in testa il treno da prendere per non far scappare la capolista Pro Sesto. Nel secondo tempo apre le danze Cocuzza con un colpo di testa a lato. Al 15’ i lilla reclamano un rigore per un presuto fallo di mano, ma il direttore di gara lascia correre, per poi ammonire Foglio per proteste. Al 32’ arriva il raddoppio dello Scanzorosciate, con Vallisa che batte Ragone.

CARAVAGGIO – CASTELLANZESE 0-2

La Castellanzese inizia la partita con qualche spavento, come quando, al 10’, Viola colpisce di testa in area piccola, trovando sulla sua strada Alìo. Ancora avanti i padroni di casa al 13’ con il cross insidioso di Messaggi dalla sinistra, che sempre Alìo è costretto a controllare. I neroverdi si fanno vedere al 29’, con Chessa che cross da punizione e Mazzola che colpisce di testa, non trovando la porta. Poco male, perché un minuto dopo Esposito, servito da calco d’angolo, di testa porta avanti suoi. Al 39’ Colombo raddoppia di piatto su assist di Chessa. Seconda frazione di gara dove la Castellanzese amministra il vantaggio e rischia poco, nonostante i tentativi dei padroni di casa.