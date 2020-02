L’evoluzione, una storia fantastica raccontata al Museo dei fossili di Besano

Prende il via il nuovo programma di iniziative del Museo dei fossili di Besano.

Si inizia già nel fine settimana con il “Darwin day“, che si celebra ogni anno in molti paesi a metà febbraio in concomitanza con la ricorrenza della nascita di Charles Darwin, avvenuta il 12 febbraio 1809.

Sabato 15 febbraio, alle 15, il museo di Besano propone un pomeriggio per tutta la famiglia con la straordinaria avventura dell’evoluzione come raccontata dalle parole del naturalista britannico e attraverso giochi, quiz, immagini, curiosità. Una visita guidata e tante attività per scoprire le piante fossili e le loro “eredi” contemporanee, o per confrontare le nostre capacità di movimento con quelle di un Ticinoshucus. O ancora per sapere come nuotavano gli ittiosauri e come proseguono a nuotare oggi molti degli animali acquatici.

La visita è adatta a grandi e piccoli, e mette alla prova lo spirito di osservazione attraverso alcuni curiosi quiz: ne sapranno di più i bambini o i genitori?

La proposta è aperta sia ad adulti che ragazzi e bambini. Il costo è di 5 euro a persona sia per gli adulti che per i bambini, comprensivo del biglietto di ingresso. Info e prenotazioni al numero 333 7849836.