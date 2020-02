Liliana Segre ospite del Consiglio Regionale

Il Presidente Alessandro Fermi ha convocato il Consiglio regionale per martedì 11 febbraio dalle ore 10 alle ore 17.

La seduta si aprirà con un minuto di silenzio e con il ricordo dei due dipendenti delle ferrovie Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo tragicamente deceduti a seguito del deragliamento di un treno Frecciarossa a Lodi.

Al primo punto all’ordine del giorno l’esame del progetto di legge proposto dall’Ufficio di Presidenza e di cui è primo firmatario il presidente Fermi, che istituisce una Giornata dedicata alle montagne lombarde per promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che in montagna vive e lavora, individuandola ogni anno nella prima domenica di luglio, che rappresenta simbolicamente l’apertura della stagione turistica ed escursionistica su tutti i rifugi. Il provvedimento (relatrice la presidente della Commissione speciale Montagna Gigliola Spelzini, Lega) si pone l’obiettivo di salvaguardare le risorse naturali delle montagne lombarde e di diffondere le culture, i saperi, gli stili di vita delle genti dei Comuni montani lombardi. Saranno promosse iniziative specifiche anche con il CAI e l’Ufficio scolastico regionale, nonché con le Università e gli istituti di ricerca.

Nel corso della seduta, alle ore 12, accogliendo l’invito dei Presidenti Alessandro Fermi e Attilio Fontana, interverrà in Aula la Senatrice Liliana Segre: introdotta dai saluti istituzionali di benvenuto dei Presidenti Fermi e Fontana, la senatrice Segre porterà una sua testimonianza rivolgendosi ai Consiglieri regionali.

Conclusa la cerimonia in Aula, Liliana Segre firmerà il Libro d’Onore nell’apposito spazio allestito nel foyer al primo piano vicino all’ingresso di Sala Pirelli: è prevista anche una visita privata alla mostra promossa dall’istituzione regionale in collaborazione con il Museo della Brigata Ebraica e con l’Associazione Figli della Shoah.