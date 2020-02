L’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri di Busto Arsizio in diretta

Si svolge questa mattina, venerdì, l’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri di Busto Arsizio in via Bellini. L’inaugurazione e l’effettiva operatività dello stabile arriva a 20 anni dall’inizio della del cantiere e alla presenza delle massime autorità civili e militari.

Il taglio del nastro

Taglio de nastro della caserma. Entrano le autorità dopo la benedizione di monsignore. Taglia il nastro la madrina Emanuela Piantadose

L’onore ai caduti

È il momento della deposizione della corona d’alloro per tutti i caduti dell’Arma con il suono della tromba che intona il silenzio

Il comandante dell’Arma Giovanni Nistri

Tocca ora al comandante Giovanni Nistri che cita la madrina Emanuela piantandosi, figlia di Stefano che 40 anni fa compì fino in fondo il suo dovere. La ringrazia per essere qui. “Un abbraccio ai bambini che sono il nostro futuro è la nostra speranza. La nuova caserma non è un lusso logistico o estetico ma un modo per poter meglio operare è meglio servire la cittadinanza. Qui il cittadino incontra lo Stato. Questa cerimonia è una lezione di buona cittadinanza con una simbologia precisa e forte. Dal passaggio della bandiera da un cittadino all’Arma. Rappresenta la Fiducia nei Carabinieri della collettività”.

Parola al sindaco Antonelli

Prende la parola il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli. Ringrazia le autorità presenti e ricorda la lunga trafila per arrivare all’inaugurazione. Un lungo cammino accidentato ma che il gioco di squadra tra i vari livelli istituzionali ha permesso di superare gli ostacoli. Grazie al colonnello Claudio Cappello, il maggiore Marco D’Aleo, il luogotenente Francesco Caseri, uno ad uno tutto i carabinieri che hanno lavorato giorno e notte per la loro nuova casa, senza dimenticare la sicurezza della città. Grazie al Prefetto Enrico Ricci e i suoi predecessori. Grazie al sottosegretario Stefano Candiani e alla Corte dei Conti regionale.

Il tricolore sventola sulla nuova caserma

Lo studente del liceo Candiani consegna bandiera nazionale donata dal Comune di Busto Arsizio al comandante D’Aleo. Il vessillo viene benedetto da monsignor Pagani, prevosto di Busto Arsizio. Recitata la Virgo Fidelis si procede all’alzabandiera. Per la prima volta sventola il tricolore sulla nuova caserma

Il comandante dell’Arma passa in rassegna la fanfara

Arrivato il comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri che ha passato in rassegna la fanfara. Accolto dal tripudio di bandierine dei bambini della scuola materna Crespi.

I primi ospiti

Sono già arrivati il presidente della Regione Attilio Fontana, insieme a tanti sindaci della zona compresi, il sindaco di Busto Emanuele Antonelli e quello del capoluogo Davide Galimberti.

Il programma dell’inaugurazione

Alle ore 10.45 è previsto lo schieramento dei reparti e della fanfara, alle 10.55 l’inserimento dei gonfaloni, alle 11 la resa degli onori alla massima autorità, ore 11.05 momento di raccogliemtno in memomoria dei caduti, ore 11.15 consegna delle bandiere e alzabandiera, ore 11.25 previsti gli interventi delle autorità, 11.45 inugurazione e benedizione dello stabile.