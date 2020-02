Liste elettorali, il Movimento 5 Stelle apre alle candidature in vista delle amministrative

A partire da lunedì 3 febbraio fino a venerdì 6 marzo 2020, sono ufficialmente aperte le candidature per la creazione delle liste del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il movimento ha invitato i candidati sindaco o presidenti di municipio che intendano presentare una lista ad accedere alla specifica area della piattaforma Rousseau.

In vista delle amministrativa in provincia di Varese i comuni sui quali sono puntati gli occhi degli attivisti sono soprattutto Luino, Saronno e Somma Lombardo: in questi comuni ci sono dei gruppi di lavoro impegnati anche in vista della presentazione delle liste.

La comunicazione delle liste che hanno ottenuto la certificazione avverrà esclusivamente sul sito del Movimento 5 Stelle a partire dal 28 febbraio.